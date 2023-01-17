انخفاض عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ 1961.

بكين 17 يناير 2023 (وال) – تراجع عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 1961، وفق ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الصيني للإحصاء إن عدد سكان البلاد كان 1.41175 مليار شخص نهاية 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.

وبلغ معدل المواليد العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.

وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1976، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.

ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة .

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