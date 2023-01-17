الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء .

طرابلس 17 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء .

ملخص : رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال, وتتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الخميس.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية بوجه عام, بينما تتكاثر السحب تدريجياً بداية من مساء يوم الخميس ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها أحياناً إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار, تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-18)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الخميس.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحياناً ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ, وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس..

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً على غدامس والحمادة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 22)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الخميس.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-21)مْ .

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:24) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:09).