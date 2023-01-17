ارتفاع عدد قتلى العواصف في ولاية كاليفورنيا إلى 20 شخصا.

كاليفورنيا 17 يناير 2023 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ 26 ديسمبر الماضي إلى 20 شخصا على الأقل.

وقال حاكم الولاية “جافين نيوسوم” ، إن العواصف تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم أمس الاثنين.

وفي نفس السياق ، حث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه ، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة، لاسيما وأنه لم يبقى سوى شهرين فقط في موسم الأمطار.

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