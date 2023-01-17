ليبيا نيوز

ارتفاع عدد قتلى العواصف في ولاية كاليفورنيا إلى 20 شخصا.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

كاليفورنيا 17 يناير 2023 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ 26 ديسمبر الماضي إلى 20 شخصا على الأقل.

    وقال حاكم الولاية “جافين نيوسوم” ، إن العواصف تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم أمس الاثنين.

    وفي نفس السياق ، حث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه ، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة، لاسيما وأنه لم يبقى سوى شهرين فقط في موسم الأمطار.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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