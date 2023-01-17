ليبيا نيوز

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للاحوال الجوية نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

     وحذر المركز من وجود الريح باش نشط إلى قوي على الساحل الغربي ونشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

   – الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

  السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والريح باش تتراوح سرعته ما بين (15-25) عقدة تصل الى (30) عقدة صباح الغد على ساحل زوارة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

  – الساحل من الخليج إلى طبرق:

   السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح باش الى قبلي يتحول تدريجيا الى شلوق على ساحل بنغازي تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة وتتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة على معظم الساحل ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك