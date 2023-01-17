نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

طرابلس 17 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للاحوال الجوية نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

وحذر المركز من وجود الريح باش نشط إلى قوي على الساحل الغربي ونشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والريح باش تتراوح سرعته ما بين (15-25) عقدة تصل الى (30) عقدة صباح الغد على ساحل زوارة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح باش الى قبلي يتحول تدريجيا الى شلوق على ساحل بنغازي تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة وتتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة على معظم الساحل ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.