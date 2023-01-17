فريق ازالة الالغام والمتفجرات يقوم بمسح وتمشيط مناطق مختلفة بمدينة سبها .

سبها 17 يناير 2023 ( وال )- قام فريق إزالة الالغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية بعملية مسح وتمشيط بمناطق مختلفة بمدينة سبها ضمن حملة مكثفة على نطاق واسع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا المتفجرات والألغام المتوقع وجودها في اماكن عشوائية بالمدينة التي شهدت عدداً من الاشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية .

وتمكن الفريق من التعامل مع مايقارب عن 12 قذيفة هاون و ( 1) رمانة و( 7 صواريخ راجمة) و( 2 قذائف عيار سام5) و( 2 قذائف ار بي جي) و( 4 قذائف جراد ) و(1 قذيفة هاوزر ) و( 2 قذائف دبابة) من المخلفات.

وذكر فرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية أنه تم التعامل مع هذه المخلفات بالطرق الفنية المتبعة ونقلها وتخزينها بالمكان المخصص إلى حين التخلص منها.