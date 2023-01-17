المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يعلن الإثنين المقبل أول أيام شهر رجب وفقا للدراسات الفلكية.

طرابلس 17 يناير 2023م (وال) – أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يوم الإثنين المقبل الموافق 23 من يناير الجاري سيكون أول أيام شهر رجب للسنة القمرية 1444 هجري.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رجب سيكون فوق الأفق لحظة غروب الشمس يوم الأحد القادم الموافق 22 يناير ، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة بالمدن الليبية ومدن العالم.

وأشار المركز الى انه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رجب للسنة الهجرية 1444 هجري الموافق للسنة الشمسية 2023 ميلادية ، وسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيا لهذه السنة يوم السبت الموافق 21 من يناير الجاري على تمام الساعة ( العاشرة واربع وخمسون دقيقة ليلا) بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم لا تعتمد على الموقع الجغرافي.

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