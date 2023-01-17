وزيرة الثقافة تستقبل الشاعر الشاب عبدالسلام بوحجر.

طرابلس 17 يناير 2023 م ( وال ) – استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، “مبروكة توغي، الشاعر عبد السلام ابوحجر (المشارك في مسابقة أمير الشعراء) لهذا الموسم، رفقة والديه.

وأتنت الوزيرة ” توغي ” خلال هذا اللقاء على الابداع المتميز والأدب الجم الذي تميز به الشاعر خلال مشاركته في المسابقة، مؤكدة بانها ستكون إضافة للأبداع والثقافة .

من جانبه، أشاد والد الشاعر الأديب سعيد أبو حجر بهذه اللفتة الكريمة والاهتمام مؤكدا بأن هذا دليل على الحرص الذي توليه وزارة الثقافة للشعراء والأدباء والمثقفين وخاصة الشباب منهم، معتبرا أن هذا التكريم تكريم لكل شباب ليبيا.