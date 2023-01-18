رئيس مجلس النواب يدعو لتعديل الإعلان الدستوري

بنغازي 17 يناير 2023 (وال) -دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى تعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وقال عقيلة صالح خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في بنغازي، ” أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري”.

ويعقد مجلس النواب جلسة رسمية دعا لها رئيس المجلس لمناقشة المستجدات السياسية وعدد من القضايا النقاط الخلافية مع المجلس الأعلى للدولة وخاصة ملف الوثيقة الدستورية.

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