وصول قوات أوكرانية إلى أمريكا للتدريب على صواريخ باتريوت.

واشنطن 17 يناير 2023م (وال)- أعلن الجيش الأمريكي عن وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة “فورت سيل” بولاية أوكلاهوما الأمريكية، لبدء التدريب على نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت”.

ونقلت مصادر صحفية أمريكية، عن بيان للقاعدة، أن نفس المدربين الذين يقدمون التدريبات لجيوش الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة سيقدمون التدريب للقوات الأوكرانية.

وحسب لمسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، فإن التدريب سيستغرق عدة أشهر على نظام دفاع جوي، وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن تسريع برنامج التدريب.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قد أعلنت سابقا، أنها ستبدأ تدريب ما يقرب من 100 جندي أوكراني، على استخدام نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” في قاعدة عسكرية أمريكية.