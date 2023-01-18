ليبيا نيوز

رئيس مجلس النواب يلتقي في بنغازي القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى ليبيا.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

رئيس مجلس النواب يلتقي في بنغازي القائم بالإعمال السفارة الامريكية لدى ليبيا. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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