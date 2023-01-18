ندوة علمية حول الأمن الغذائي والتغذية بجامعة غريان

غريان 17 يناير 2023م (وال) – اقام مركز البحوث والاستشارات بجامعة غريان اليوم الثلاثاء ندوة علمية حول الأمن الغذائي والتغذية، بهدف المساهمة الفاعلة في نشر المعرفة وترشيد المواطنين على أهمية التغذية السليمة والاهتمام بالصحة العامة خاصة لحماية المستهلك وازدهارها بين أفراد المجتمع وتحقيق مفهوم (الوقاية خير من العلاج) .

تم خلال هذه الندوة إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية، منها (الأمن الغذائي والتغذية – مدى مطابقة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة في الاسواق المحلية لبطاقة البيانات – محفزات النمو والمضادات الحيوية في لحوم الدواجن – فيتامين ب17- B17 واهميته).

وتضمن برنامج الندوة التي حضرها – جهاز الإصحاح البيئي وعدد من الدكاترة والطلبة المهتمين بالأمن الغذائي والتغذية- جلسة حوارية لمناقشة ما تم عرضه في هذه الندوة من مواضيع ذات أهمية والخروج بتوصيات تساعد في حماية المستهلك.

(وال)