وزير التعليم التقني والفني يشارك في حفل افتتاح أكاديمية السهل للتكوين والتدريب المهني والتقني.

طرابلس 18 يناير 2023 ( وال )- شارك وزير التعليم التقني والفني ” يخلف سعيد السيفاو ” ، أمس الثلاثاء، في حفل افتتاح أكاديمية السهل للتكوين والتدريب المهني والتقني التابعة لمجموعة السهل القابضة.

كما شارك في مراسم الافتتاح الذي أقيم بفندق كورنثيا عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، (العمل والتأهيل، والمواصلات، الاقتصاد والتجارة)، ووكيل وزارة الشباب، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ولفيف من المهتمين والمختصين.

وعبر وزير التعليم التقني والفني عن امتنانه وشكره لمجموعة السهل القابضة وعلى رأسهم الاستاذ “الهادى قداد” رئيس مجلس الإدارة على مساهمته وتعاونهم مع الوزارة في اعداد الكوادر التقنية والفنية بالتخصصات المختلفة التي تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة ، .

وأشار وزير التعليم التقني والفني في كلمته إلى أهمية الشباب وحاجة المجتمع إلى برامج تدريبية ومشاريع تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وتمكينهم للمشاركة الفاعلة في البناء والإعمار.

وزفَّ وزير التعليم التقني والفني خبر، موافقة الوزارة بقبول طلبة حاملي الشهادة الاعدادية في المعاهد المتوسطة والثانوية في المعاهد التقنية العليا حسب التخصصات المطلوبة من مجموعة السهل لغرض توظيفهم للعمل لديهم.

من جهته أوضح مدير عام اكاديمية السهل للتكوين والتدريب المهني والتقني التابعة لمجموعة السهل القابضة أن الاكاديمية تهدف للرفع من كفاءة الموارد البشرية بسوق العمل الليبي بإعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية، ومشاركتها في دعم المشاريع الاقتصادية لتطوير العنصر البشري والذي ينعكس ايجابا على جميع القطاعات، مؤكدا النقلة الجديدة في عالم التدريب، وتذليل الصعاب لكل الخريجين والموظفين ليجدوا أمامهم مكاناً يوفر لهم ما تحتاجه مهنتهم في بيئة تناسب طموحاتهم وقدراتهم التقنية والمهنية.