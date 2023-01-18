تاجوراء 18 يناير 2023 ( وال )- عقدت بتاجوراء أمس الثلاثاء ، جلسة حوارية حول مشروع تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم تاجوراء لنيل اعتماد الجودة وذلك في إطار العمل على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية .

وحضر الجلسة مُراقب التربية والتعليم تاجوراء الأستاذ “سمير بالأشهر”، والأستاذ “فرج خليفة المريمي” خبير ومستشار في نظم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي، ومدير مكتب المراقب الأستاذ “عامر العزيبي”، ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي الأستاذ “وليد الحاتمي”، ومدير مكتب التعليم الثانوي الأستاذ “محمد الصغير”، ورئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ “حاتم زاوية”، .

وتم خلال الجلسة وضع أسس وخطوات أولية للبدء في انطلاق مشروع تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم تاجوراء لنيل اعتماد الجودة من المركز الوطني لضمان و اعتماد جودة المؤسسات التعليمية و التدريبية بليبيا.