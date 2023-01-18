الصحة والشؤون الاجتماعية يبحثات المشاريع المشتركة بين القطاعين .

طرابلس 18 ديسمبر 2023 م ( وال ) – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” مساء الثلاثاء بطرابلس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، وبحثا جملة من الملفات المشتركة بين قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبك أن اللقاء تناول العديد من الملفات المشتركة بين القطاعين لتحسين الخدمات للمواطنين، من بينها متابعة أوضاع المرافق الصحية والمراكز التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية في المنطقة الجنوبية ،وتعزيز برنامج الصحة الإنجابية، وبرنامج طبيب الأسرة لتقديم خدمات طبية للمواطن.

كما تطرق اللقاء حسب المصدر ذاته إلى مبادرات حكومة الوحدة الوطنية مثل إنشاء مركز لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية، وافتتاح مراكز الخدمات الضمانية وفروع التضامن الاجتماعي، لخدمة شرائح ذوي الإعاقة والمتقاعدين.

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