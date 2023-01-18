برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية يوقعان اتفاقية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا

طرابلس 18 يناير 2023 ( وال ) – تم بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء بطرابلس، توقيع اتفاقية دعم العملية الانتخابية في ليبيا مشروع (بيبول) ،

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وعدد من الخبراء ومديري الإدارات والأقسام بالمفوضية .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليها.

ووقع الاتفاقية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندريه فرانش، وعن جانب الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي . ( وال )

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