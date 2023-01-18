النائب العام يأمر بأغلاق ( 37 ) معملا لتكرير المياه، بعد غياب الاشتراطات الصحية فيها.

طرابلس 18 يناير 2023م ( وال ) – أمر النائب العام بأغلاق 37 معملا لتكرير المياه، بعد أن كشفت إجراءاتها عن غياب الاشتراطات الصحية فيها.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية إن سلطات التحقيق أمرت بقفل المعامل وأخذ العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية؛ والكيميائية؛ والبيولوجية للمياه والاستماع إلى أقوال القائمين على صناعتها.

وشدد النائب العام على وكلائه بإيلاء العناية البالغة للتحقق؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى سلامة ما يُعرَض من مياه الشرب.

وبحسب ما نشره المكتب فان النائب العام فقد وبوشرت اليوم الأربعاء، إجراءات تنفيذ تعليمات النائب العام، للتحقق من التزام معامل تكرير المياه، بضوابط التعبئة والإنتاج، ومراعاة توافر المواصفات المرعية، وأخذ أعضاء النيابة العامة المنسبين إلى نيابات النظام العام جميعها في ممارسة إجراء الانتقال إلى أماكن الإنتاج، والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، في البلديات كافة.

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