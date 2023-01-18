اللافي يستعرض مع السفير الإيطالي آخر تطورات المشهد السياسي الليبي

طرابلس 18 يناير 2023م ( وال) – بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي صباح اليوم الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتينو غريمالدي، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، وتناول تطورات المشهد السياسي الليبي، وكذلك ما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن السفير الإيطالي أشاد خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، كان خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولا الى الانتخابات. (وال)

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