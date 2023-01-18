الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء .

طرابلس 18 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء .

ملخص : رياح جنوبية غربية نشطة اليوم مثيرة للاتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال , وتتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الغد .

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن , تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-18)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد حيث تسجل ما بين (10-17) مْ.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الجمعة.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على غدامس والحمادة تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20- 24)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد خاصة على غدامس والحمادة.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية .

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:25) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:08) .