طرابلس 18 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الاربعاء اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

التحذير: الريح باش إلى غربي نشط على الساحل الغربي ويكون باش إلى شلوق على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعته (25) عقدة وقد تصل مساء الغد إلى (30) عقدة.

– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والريح باش إلى غربي تتراوح سرعته ما بين (10-25) عقدة تصل مساء الغد إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح باش إلى شلوق تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة إلى(25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات ، ودرجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.