انطلاق فعاليات المعرض السنوي الاول للحمضيات .

طرابلس 18 يناير 2023 (وال) – بدأت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المعرض السنوي الأول واليوم العلمي للحمضيات التي تنظمه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .

وحضر حفل الافتتاح وكيلي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاصلاح الزراعي “محمد التركي” وللشؤون الفنية “عبد الحكيم الصادق” ومدير إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة ” عبد الحكيم البراني” ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من المختصين والمهتمين بشتول الحمضيات.

ويهدف المعرض الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للحمضيات اغلى التعريف بأنواع الحمضيات المتوفرة محليا ، وتحديد افضل الأنواع وفقا لاستعمالاتها بالإضافة الى عرض لأحدث التقنيات والعمليات الزراعية المصاحبة لأشجار الحمضيات .

كما سيتضمن المعرض عرض مجموعة من المشاتل لإنتاج المزارعين والشركات المنتجة لشتول الحمضيات وأصنافها، واجراء تقييم للمعروضات من قبل لجنة مشكلة بالخصوص.

وستنظم ضمن فعاليات المعرض الذي يستمر ليومين ندوة علمية ستلقى خلالها محضرات من قبل مختصين تتركز حول الحمضيات في ليبيا ، وواقع الري والتسميد في الحمضيات ، وكذلك آفات وأمراض الحمضيات وعرض لأنشطة الشركات المنتجة للحمضيات .

وتعتبر الحمضيات بأنواعها واصنافها المختلفة من برتقال ويوسفي (كينيا) وليمون وزنبوعي من بين أهم المحاصيل الزراعية في ليبيا وتتميز بجودة عالية مقارنة بالمنتجة بالدول المجاورة وفقا لدراسة اعدها فرع بحوث الزراعات المستدامة بمركز البحوث الزراعية والحيوانية .

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