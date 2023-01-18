تجمع شباب العمل التطوعى بمحلة غدوه ببلدية سبها ينظمون حملة تطوعية لصيانة الطريق العام

سبها 18 يناير 2023 م (وال )- نظم تجمع شباب العمل التطوعى بمحلة غدوه اببلدية سبها حملة تطوعية لترميم وصياتة الطريق االعام الرابط بين هذة المحلة ومدينة سبها نتيجة حدوث تكسر واهتراء لهذا لطريق الذي تعبر من خلاله المركبات الالية من سبها باتجاه مناطق الجنوب .

ووافاد أحد الشباب المشاركين في الحملة لمراسل وكالة الانباء الليبية أن هذا الطريق لم يحضى باهتمام الجهات المسؤلة في الدولة باجراء الصيانة الكامله له مما تسبب فى ازهاق العديد من الارواح نتيجة الحوادت .

يذكر أن شباب التجمه قد قامو بالعديد من الحملات التطوعية والتى من بيتها غرس الاشجار على طريق ووسط المحلات وتركيب وصيانه الانارة على جانبى الطريق والقيام بحملات النظافة لبعض المرافق بالمحلة .

..(سبها – وال )..