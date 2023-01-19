برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية يوقعان اتفاقية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا .

طرابلس 18 يناير 2023 ( وال ) – تم بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء بطرابلس توقيع اتفاقية دعم العملية الانتخابية في ليبيا مشروع (بيبول) ،

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات ” عماد السائح ” وعدد من الخبراء ومدراء الادارات والاقسام بالمفوضية .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليها

ووقع الاتفاقية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ” مارك أندريه فرانش ” ، و عن جانب الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا “ خافيير لاراشي “ .

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