المؤسسة الوطنية للنفط تزود مستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمصراته بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية .

مصراته 18 يناير 2023 م ( وال ) – قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد مستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمدينة مصراته عدد من الأجهزة والمعدات الطبية في إطار برامج المؤسسة لدعم المستشفيات بالاجهزة والمعدات الحديثة المتطورة مساهمة منها في تحسين الخدمات الصحية.

كما تم أيضا تزويد المستشفى بعدد من الحجرات المتنقلة ومكاتب إدارية ومعدات مكتبية وقرطاسية متكاملة.

وأستلم هذه الاجهزة والمعدات الطبية رئيس اللجنة التسييرية لمستشفى قصر أحمد بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والطبية بالمستشفى.