المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطلق منظومة الشهائد الصحية الالكترونية.

طرابلس 18 يناير 2023م (وال) ـ أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء منظومة الشهائد الصحية الإلكترونية في إطار رقمنة الخدمات الصحية التي يقدمها المركز عبر التقنية الإلكترونية في كل أنحاء البلاد؛ لتسهيل وتذليل الصعوبات والعراقيل.

وأقيم بالمناسبة حفلا حضر وزير الصحة المكلف “رمضان ابوجناح”، ووكلاء وزارة الصحة ومدراء الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وأكد “السائح” في كلمة له على ضرورة التوجه نحو الإدارة الإلكترونية في كل فروع المركز والخدمات التي يقدمها.

وعلى هامش الاحتفالية قام وزير الصحة المكلف بإصدار الشهادة الصحية الإلكترونية الأولى معلنًا عن بداية العمل الفعلي لإصدار البطاقات الإلكترونية.

وأوضح “أبوجناح” في كلمه له أهمية العمل بالتقنية الرقمية أسوة بكل العالم، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع من أجل النجاح في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لكل المواطنين في عموم البلاد.