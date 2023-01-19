مُدير إدارة النَّشاط المدرسي يبحث مع مدراء مكاتب النَّشاط المدرسي بالمنطقة الغربية الخطة العامة للمناشط المدرسية.

طرابلس 18 يناير 2023م (وال) – عقد مُدير إدارة النَّشاط المدرسي ” عبدالباسط النعاس” صباح اليوم الأربعاء بمدينة يفرن اِجتماعاً مع مدراء مكاتب النَّشاط المدرسي بمُراقبات التربية والتعليم بالمنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدراء مكاتب التعليم بمدن كاباو وباطن الجبل والحوامد ويفرن وغريان ومراقب التربية والتعليم يفرن الخطة العامة للمناشط المدرسية للعام الدراسي الجديد، 2022_2023 مناقشة الصُّعوبات، والعراقيل التي تُواجه مديري مكاتب النَّشاط المدرسي، وكيفية وضع حلول ناجحة لتفادي أية عراقيل.

(وال)