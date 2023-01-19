طرابلس 19 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس .

ملخص : طقس متقلب مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا , ويشمل الانخفاض باقي المناطق بداية من يوم الغد.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ، والرياح غربية فشمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن، ودرجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (17-10)مْ علي أغلب المناطق ، .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد علي المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الأخضر ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة ، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ علي أغلب المناطق , وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الغد علي أغلب المناطق.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20- 24)مْ, وتسجل علي غدامس(14)مْ ,وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد علي باقي المناطق.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية ، والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-24)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد علي بعض المناطق.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (18:26) وشروقها ليوم الغد الساعة (08:08) .