طرابلس 19 يناير 2023 ( وال )- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الخميس .

وذكر المركز أن طقس سيكون متقلب حيت درجات الحرارة تسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق غرب ليبيا بداية من ظهر اليوم وتسجل نهاراً مابين (10-17)مْ وتنخفض اثناء الليل وساعات الصباح الباكر الى قرابة (الصفر المئوي)مْ على (مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه –غدامس – الحمادة) وتتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى مع احتمالية سقوط امطار متفرقة ليلاً .

وتبقي الرياح نشطة على أغلب المناطق حيت تصل سرعتها إلى (50)كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي ، وتسجل درجات الحرارة علي مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي هذا اليوم ما بين (19-25)مْ, وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الغد .

كما توقع المركز أن تشهد أغلب مناطق ليبيا انخفاضا واضحا في درجات الحرارة خلال ايام الأسبوع القادم .