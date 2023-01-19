المشري يلتقي القائمَ بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا.

طرابلس 19 يناير 2023 م ( وال ) –

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس القائمَ بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “انغ تشيمين” .

وحسب المكتب الاعلي للمجلس الاعلى للدولة عبر صفحته بالفيسبوك في مستهل هذا اللقاء رحب “المشري” بالقائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا معربا عن أمله في عودة السفارة الصينية لممارسة عملها في ليبيا، ومتمنيا توطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين، بما في ذلك عودة الشركات الصينية واستكمال المشاريع المتوقفة، مضيفا أنه من المهم جدا زيادة أوجه الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح العامة والمشتركة بين شعبي البلدين.

وفي ختام اللقاء تمنى المشري التوفيق للقائم بالأعمال الصيني مع انتهاء فترة عمله ، شاكرا له كل ما أنجزه خلال هذه الفترة.

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