تصدير الاف الاطنان من منتوج البصل عبر محطات الواحات إلى السودان.

جالو 19 يناير 2023 ( وال )- تزدهر في الآونة الاخيرة نشاطات تصدير منتج البصل من ليبيا إلى افريقيا ونقله في سيارات شحن كبيرة إلى السوق السودانية بكميات تصل إلى الاف الاطنان مرورا بمحطات شحن جالو واوجله وقادمة من الساحل الليبي .

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الانباء الليبية قال ” عمر السوداني ” وهو تاجر مقيم بجالو ، إن صعوبة زراعة هذه السلعة بدولتهم وارتفاع سعرها وأهمية استعمالها يوميا يحفز شرائها من ليبيا حيث تتوفر طيله أيام السنة وبأسعار مناسبة فظلا عن أنها تتحمل عملية النقل والتخزين طول الطريق .

يذكر أنه لا يوجد منطقة تجارة حرة أو جمرك اقتصادي رسمي بين ليبيا والدول الافريقية لمراقبة خروج البضائع والمنتجات وكل خيرات ليبيا الى دول وشعوب العالم .

( وال جالو )