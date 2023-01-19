مقتل 15 جنديا وإصابة 3 في حريق بثكنة عسكرية في أرمينيا.

يريفان 19 يناير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الخميس مقتل 15 جنديا على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء حريق اندلع في ثكنة عسكرية ببلدة عزت بمنطقة جيجاركونيك شرقي أرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “بحسب معطيات أولية، أسفر حريق في قسم تابع للوحدات الهندسية بإحدى الثكنات العسكرية، عن مقتل 15 عسكريا، كما تسبب في إصابة 3 عسكريين آخرين وتعتبر حالتهم خطيرة”.

ولم تذكر الوزارة سبب اندلاع الحريق .. مشيرة إلى أن الفرق المختصة تجري تحقيقا في الغرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق وقع منتصف الليلة الماضية، في قرية “عزت” بمنطقة جيغاركونيك، حيث تتمركز القوات الهندسية.

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