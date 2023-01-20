رئيس مجلس النواب يدعو لاستئناف مشاورات المسار الدستوري

طرابلس 19 يناير 2023 (وال) – دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة مجلس الدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري.

جاء ذلك في خطاب وجهه عضو اللجنة عن مجلس النواب الهادي الصغير إلى أعضاء اللجنتين دعا فيه لاستئناف المشاورات تأسيسا على توافقات اللجنة التي عقدت في القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري.

وأشار “الصغير” إلى تكليفه بهذه الدعوة من قبل رئيس مجلس النواب، بهدف وضع إطار دستوري يكون حجر أساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال.

وأوضح أن انعقاد المشاورات هدفها تجسيد التوافقات بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما كل حسب نظامه ولائحته الداخلية.

ودعا الصغير أن يتم التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

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