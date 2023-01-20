مراسل (وال) : وقفة احتجاجية لنقابة عمال ليبيا للنفط بالمنطقة الشرقية .

بنغازي 19 يناير 2023 م (وال) – نظمت نقابة عمال شركة ليبيا للنفط بالمنطقة الشرقية التابعة لإدارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية في بنغازي، للمطالبة بتغير رئيس مجلس الادارة الحالي وعدم تمكين اعضائه في الادارة القادمة

ودعا المحتجون لاختيار مجلس للإدارة وكافة الكوادر الوظيفية من داخل الشركة لما تحويه من خبرات وكفاءات من شأنها الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة حسب قولهم.

وحمل المحتجون في بيان لهم شركة محفظة ” ليبيا افريقيا ” للاستثمار المسؤولية القانونية لما آلت اليه أوضاع الشركة والعمال واصفين إياها بـ “المزرية” محذرين من أن تقود السياسات الحالية إلى انزلاق مؤسستهم إلى مصاف الشركات المتعثرة.

كما طالب المحتجون بضرورة تفعيل التأمين الصحي والتعاقد مع المصحات ذات الكفاءة في الداخل والخارج، وصرف قيمة عيد العمال والعلاوة التكريمية

وحذرت النقابة من استمرار العبث بالمقدرات المالية للشركة وطالبوا بتفعيل قرار زيادة المرتبات ووقف قرار تخفيض العلاوة السنوية.

يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي إحدى أذرع المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا الذي يعد الأكبر في إفريقيا إذ يدير أصولاً تتجاوز قيمتها (68.4 ) مليار دولار أمريكي في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية بحسب آخر تقييم للشركة تم إجراؤه في العام 2019 .

(وال)