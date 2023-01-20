بوركينافاسو تكشف عن انتاجها من القطن التقليدي .

واغادوغو 19 يناير 2023 م (وال) – أعلنت الحكومة البوركينية، مساء الأربعاء، أن إنتاج القطن التقليدي في موسم 2022-2023 من المتوقع أن يبلغ (482585) طن، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المائة، بالمقارنة مع الموسم السابق.

وأفاد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن موسم القطن 2022-2023 يتسم بارتفاع استثنائي لأسعار الأسمدة في الأسواق.

وحرصا على مواجهة هذا الوضع، استفاد نشاط القطن من دعم لأسعار المدخلات الزراعية (الأسمدة والمبيدات) بلغ 8ر76 مليار فرنك إفريقي، ساهمت فيه الدولة البوركينية بـ ( 8ر72 ) مليار.

ويبلغ حجم المساحات المزروعة ( 617607 ) هكتارات، ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة، بينما تشهد معدلات المردود انخفاضا بـ10 في المائة، حيث تقدر ب ـ781 كيلوغرام للهكتار الواحد .

وأشارت الحكومة البوركينية إلى أن “البرنامج الإقليمي للإنتاج المتكامل للقطن في إفريقيا” بادر، في أعقاب جائحة “نطاط الأوراق” التي غزت المحاصيل خلال موسم 2022-2023 في البلاد والإقليم، بتنظيم لقاء استثنائي لفاعلي القطن الرئيسيين من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في العاصمة التوغولية لومي لمناقشة تلك الإشكالية.

وأضاف نفس المصدر أن الأقسام الوزارية المعنية بإشكالية حشرة “نطاط الأوراق” ستطلق مشاورات عاجلة بهدف الحصول على رخصة استثنائية لاستخدام منتجات محددة (غراسيا 10، وجاكوبيا، وفلونيكاميد 050 WG)، لمكافحة “نطاط الأوراق” خلال الموسم المقبل 2023- 2024

(وال)