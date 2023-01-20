وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية : نحن مطالبون جميعا بالحفاظ على عقارات واملاك الدولة بالداخل والخارج .

طرابلس 19 يناير 2023م ( وال ) – خصص الاجتماع الذي عقده وزير المالية ” خالد المبروك ” اليوم الخميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة املاك الدولة لمناقشة الصعوبات والاشكاليات التي تعترض سير عمل المصلحة وكيفية إيجاد الحلول لها.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة القضايا المرفوعة من المصلحة وعليها، والأحكام التي صدرت من خلالها بالإضافة إلى إيجاد آلية للتعاون مع السلطات القضائية بالخصوص.

ودعا وزير المالية في كلمة له خلال الاجتماع الى ضرورة تكتيف العمل لأجل استرجاع العقارات المعتدى عليها وتوثيقها وحصر وارشفة العقارات المملوكة للدولة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء المصلحة في حماية املاك الدولة ومتابعتها.

وقال ” المبروك ” خلال الاجتماع ” إننا اليوم مطالبين أكثر من أي وقت مضى في الحفاظ على املاك الدولة بالداخل والخارج وكذلك تنمية إيرادات المصلحة “.

ودعا المجتمعون الي ضرورة وضع الآليات لاسترجاع العقارات التي تم التعدي عليها بالإضافة لتنمية الايرادات بالمصلحة.

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