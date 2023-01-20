(وال) تتابع الجلسات العلمية للأمن السيبراني في المنطقة العربية (الواقع و الطموح) .

بنغازي 19 يناير 2023 م (وال) -اختتمت مساء اليوم الخميس بمدينة بنغازي اعمال الجلسات العلمية التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني التي نظمت برعاية مجلس الامن القومي الليبي تحت عنوان (الامن السيبراني في المنطقة العربية – الواقع والفرص المتاحة) بمشاركة خبرات عربية من مصر تونس، الجزائر، العراق، سوريا، السودان.

وتضمنت محاور النقاش للخبرات العربية المشاركة التي عكست تجارب دولها من خلال استعراض الاستراتيجيات الوطنية المعمول بها فيما يتعلق بالأمن السيبراني

كما شملت المحاور التعاون العربي والاقليمي للأمن السيبراني ، من حيت محدودية القوانين الرقمية – ضرورة انشاء المحاكم السيبرانية المختصة – تنظيم العمل الالكتروني بما يكفل السيطرة على كافة المعاملات الرقمية – انشاء هيئة للدفاع السيبراني – آليات التعاون الدولي في الفضاء السيبراني الذي لا حدود له – ضعف التشريع – الامن السيبراني يحتاج الي تكاثف وتعاون المكونات الأمنية من الامن الداخلي والهيئات قضائية واتعاون دولي – اوجه الاختلاف بين الجريمة المعلوماتية و قانون حماية البيانات الشخصية ).

وناقش المشاركون في الجلسات العلمية التوجه الى الاقتصاد الرقمي وتطوير اسس التكنولوجيا، واهمية بناء القدرات الوطنية سبيرانيا بما يعزز الحوكمة الرقمية، واهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم المراكز البحثية المعنية بإمكانية تقديم خدمة البحث والتطوير في مجال الامن الرقمي.

والجدير بالذكر ان الندوة التي اقيمت برعاية مجلس الامن القومي الليبي للخبراء الدوليين كانت ضمن الجلسات العلمية التحضرية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السبراني الذي سوف تنطلق فاعلياته بمشاركة كوكبة من الخبرات الدولية والعربية يوم السبت المقبل ببنغازي تحت (شعار الامن القومي والتهديدات السيبرانية في عالم متغير) بتنظيم ورعاية مجلس الامن القومي..

(وال)