ليبيا نيوز

اختتام دورة تدريبية بعنوان التخطيط التنموي الحضري برعاية وزارة الحكم المحلي واشراف بلدية سرت .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 20 يناير 2023 ( وال )- اختتمت بمقر بلدية سرت أمس الخميس ، دورة تدريبية بعنوان ” التخطيط التنموي الحضري ”  ، برعاية وزارة الحكم المحلي ومركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ، والمجلس البلدي والخاصة ببناء قدرات ومهارات العاملين في البلديات.

     وأشرف على هدة الدورة وقدم محاضراتها عل مدى تلاثة أيام الدكتور ”  جبريل على ابوسليم ” بمشاركة ( 15 ) متدربا من موظفي إدارات ومكاتب ديوان بلدية سرت .

    وتناولت الدورة مفاهيم وأهمية وعناصر التخطيط الحضري التنموي  .

    وأفاد المدرب المشرف على الدورة مراسل وكالة الأنباء الليبية ، أن الدورة تم خلالها تدريب المتدربين على كيفية إعداد خطة للتنمية المحلية فى البلديات ،وفقا لاحدات أساليب التخطيط الاستراتيجي المتبعة .

       (وال_سرت)

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وكالة الأنباء الليبية

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