اختتام دورة تدريبية بعنوان التخطيط التنموي الحضري برعاية وزارة الحكم المحلي واشراف بلدية سرت .

سرت 20 يناير 2023 ( وال )- اختتمت بمقر بلدية سرت أمس الخميس ، دورة تدريبية بعنوان ” التخطيط التنموي الحضري ” ، برعاية وزارة الحكم المحلي ومركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ، والمجلس البلدي والخاصة ببناء قدرات ومهارات العاملين في البلديات.

وأشرف على هدة الدورة وقدم محاضراتها عل مدى تلاثة أيام الدكتور ” جبريل على ابوسليم ” بمشاركة ( 15 ) متدربا من موظفي إدارات ومكاتب ديوان بلدية سرت .

وتناولت الدورة مفاهيم وأهمية وعناصر التخطيط الحضري التنموي .

وأفاد المدرب المشرف على الدورة مراسل وكالة الأنباء الليبية ، أن الدورة تم خلالها تدريب المتدربين على كيفية إعداد خطة للتنمية المحلية فى البلديات ،وفقا لاحدات أساليب التخطيط الاستراتيجي المتبعة .

(وال_سرت)