عميد بلدية الاصابعة يجتمع مع وكيل ديوان البلدية والمسؤولين بشركة صدى المعرفة للتعليم والتدريب

الاصابعة 20 يناير 2023 ( وال ) – عقد عميد بلدية الاصابعة المهندس ” عماد المقطوف ” اجتماعا أمس الخميس مع وكيل ديوان البلدية والمسؤولين بشركة صدى المعرفة للتعليم والتدريب لتوظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والراعية لمشروع تقارب وممثلي القطاعات المستهدفه في المرحلة الأولى من خطة التدريب الخاصة بمشروع نظم المعلومات الجغرافية GIS .

ويهدف مشروع إلى انشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، حيث ستعمل هذه الوحدة على إعداد قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومحدثة يمكن اتخاذها لدعم وتحسين القطاعات الخدمية الأساسية بالبلدية، ودعم المجلس البلدي في عملية اتخاد القرار وخصوصا في إدارة الأزمات .