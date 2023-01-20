انطلاق المؤتمر العلمي للجراحات الوظيفية الذي تنظمه الجمعية الليبية لجراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري.

طرابلس 20 يناير 2023 ( وال ) – انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة طرابلس ، أعمال المؤتمر العلمي للجراحات الوظيفية والذي تقيمه الجمعية الليبية لجراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري ، بالتعاون مع جمعية الشرق أوسطية لجراحة الامراض الوظيفية والمخ والاعصاب والعمود الفقري .

ويشارك في المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين ، أطباء زوار من تونس وتركيا ، والمختصين في مجال المخ والأعصاب في كل المستشفيات الليبية .

وستقدم خلال المؤتمر العديد من الورقات البحثية تتناول مجملها الجراحات الوظيفية والمثمتلة في اورام المخ والعمود الفقري وجراحة الأعصاب الطرفية وستتخلله عدد من ورش العمل و المحاضرات العملية الخاصة بجراحة الأمراض الوظيفية بالمخ و الأعصاب و العمود الفقري .

وسيخرج المؤتمر بتوصيات تدعو إلى الاهتمام بالجهات ذات العلاقة بهذا التخصص الدقيق من خلال التعاون مع الأطباء الزوار لنقل الخبرة للاطباء الليبيين لتوطين العلاج بالداخل وتخفيف العلاج بالخارج على كاهل الدولة والمواطن .

وأكد رئيس الجمعية ، رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب بالمستشفى الجامعي طرابلس الدكتور ” فيصل طالب ” أن المؤتمر يعد فرصة للقاء زملاء المهنة من الداخل والخارج لتبادل الخبرة فيما بينهم في تخصص جراحة الاعصاب الوظيفية وجراحة اورام المخ والاعصاب والعمود الفقري المعقدة، وجراحة التشوهات الخلقية في العمود الفقري كبار وصغار التي تعتبر من التخصصات الدقيقة، وتحتاج للاهتمام بها .