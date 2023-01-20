ليبيا نيوز

بعد تعرض مديرة مدرسة للضرب : وزيرة المرأة تستنكر وتدعو للتصدي لظاهرة العنف المجتمعي .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 يناير 2023 ( وال )- دانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية “حورية الطورمال” حادثة تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب.

  وذكرت ” طورمان ” في بيان لها نشر على موقع الوزارة ، أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها المعلمات داخل الحرم التعليمي ، مشيرة إلى أنها تتابع انتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

   وشددت على استنكارها لمثل هذه الأفعال والتي وصفتها بجرائم ضد الإنسانية ، مؤكدة أن تأثير هذه الأفعال تخطت الفرد الواحد وأصبحت تؤثر على المجتمع بأكمله.

 ودعت إلى أهمية مراقبة سير العملية التعليمية ، والتعاون مع مختلف الجهات المختصة وأخذ إجراءات صارمة للتصدي لمثل هذه الأفعال المهددة لسلامة الاسرة والطفل ، متعهدة ببذل كل مساعيها لتفعيل اللوائح والقوانين الكفيلة لحقوق المرأة العاملة للقصاص من مرتكبي جرائم العنف ورد حقوق كل الضحايا .

     وكانت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين “أنيسة دهان” قد تعرضت للاعتداء والضرب من والدة طالبة لديها في المدرسة، إلى جانب تهديد زوج المعتدية للمعلمين بالضرب والقتل.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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