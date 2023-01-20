في تصريح لـ(وال) : إشكاليات نقص وانقطاع المياه بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء سببه يعود لتعطل ثلاثة آبار رئيسية .

هون 20 يناير 2023 ( وال) – أفاد مدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببلدية الجفرة المهندس ” مختار التهامي ” أن إشكاليات نقص وانقطاع المياه بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء سببه يعود لتعطل ثلاثة آبار رئيسية بمنطقة شجار بسوكنة المغذي الأهم للمياه وهي متوقفة عن الخدمة منذ العام 2012 .

وأوضح في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية ، أن أحد الآبار لم يعد صالحا للعمل بشكل نهائي ولهذا السبب تأثرت إمدادات المياه خصوصا في سوكنة وهون و ودان ، إضافة إلى إشكاليات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات خصوصا في فصل الصيف .

وقال إن جهود مضنية بذلت حيث تم حفر بئر جديد ومازالت المساعي جارية لحفر بئر آخر وصلت نسبة الإنجاز فيه قرابة ( 40) بالمائة ، متوقعا بدء عمل البئرين خلال الصيف القادم ، مشيرا الى إشكاليات كبيرة في نقص المضخات الغاطسة لخزانات المياه في المناطق المذكورة .

ونوه إلى أن أغلب المضخات التي استخدمت مؤخرا سريعة العطب والتلف لعدم توفر المواصفات المطلوبة فيها لأن المضخات غالبا ما تعمل على مدى اربعة و عشرين ساعة وهو ما لاتتحمله الموردة عن طريق القطاع الخاص ، مؤكدا على ضرورة توفر احتياطات المضخات الغاطسة في مخازن الشركة بشكل دائم.

( وال الجفرة )