وزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا والناتو يعقدون اجتماعا بألمانيا.

رامشتاين 20 يناير 2023 م(وال)-عقد وزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء حلف “الناتو” اليوم الجمعة، اجتماعا في قاعدة “رامشتاين” الأمريكية غربي ألمانيا، لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي ترأس الاجتماع ,الدول المشاركة بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وتزويدها بالمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي” وناقلات الجند المدرعة وكميات كبيرة من الذخيرة،.

وقال أوستن في كلمته إن اللحظة باتت “حاسمة” وليس هناك متسع من الوقت “للتباطؤ”.

بدوره، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيي في كلمة مصورة مطالبة حلفاء بلاده وحلف الناتو بتسريع استجابتهم لمطالب كييف بشأن تعزيز الدعم العسكري اللازم.