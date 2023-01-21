ليبيا نيوز

مديرية أمن طرابلس تعلن اغلاق عدد من طرق وشوارع العاصمة بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 يناير 2023م (وال) ـ أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة أنها ستغلق عدد من الطرق في العاصمة طرابلس يوم الاحد المقبل وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب. 

وأوضحت المديرية في بيان لها بأنها ستغلق بالكامل طريق الشط الممتدة من جزيرة “إسبان” إلى جزيرة “سوق الثلاثاء” وطريق “السكة” وطريق “غابة النصر” وطريق “الظهرة” وذلك يوم الاحد اعتباراً من الساعة 7 صباحاً.

وأشارت المديرية الى أنها ستنشر دوريات تابعة إلى مكتب شؤون المرور والنجدة بالطرق المحاذية لتنظيم الحركة المرورية ومنعا للازدحام.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس أن يوم الأحد القادم يوم إجازة للجهات العامة داخل نطاق طرابلس الكبرى وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك