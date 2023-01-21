وصول فريق مهندسين من المانيا لمطار النافورة بجالو لصيانه محطة كهرباء السرير.

جالو 20 يناير 2023 (وال) ـ وصل الى مطار حقل النافورة النفطي شرق جالو فريق فني من شركة “سيمنس” الألمانية قادما من طرابلس لغرض إجراء أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بجالو أن الفريق الفني الألماني توجه فور وصوله إلى محطة الكهرباء السرير الغازية وذلك من اجل اجراء فحوصات الصيانة وأعمال العمرة والكشف عن طوربيدات المحطة.

ونقل المراسل عن “بشير المحبري” من مكتب شركة كهرباء جالو قوله إن المهندسين تابعين لشركة “سيمنس” الالمانية وهي المسؤولة عن تأسيس وانشاء المحطة منذ البداية.

وأضاف المراسل أن دوريات تابعة لمديرية أمن الواحات جالو قامت بمرافقة الفريق الفني الألماني منذ وصولهم إلى مطار جالو وتأمين تنقلهم إلى المحطة لمباشرة عملهم طيلة المدة القادمة.

..(وال ـ جالو)..