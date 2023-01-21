الوضع الجوي السائد المتوقع على مناطق ليبيا اليوم السبت .

طرابلس 21 يناير 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 12 – 17 )مْ وعلى مناطق الجنوب مابين ( 15 – 22 )مْ ، وتنخفض أثناء الليل و الصباح الباكر إلى درجة الصفر المئوي خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية .

وذكر المركز أن السماء تشهد تكاثرا للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح نشطة على اغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي حيث تصل سرعتها احيانا إلى (60)كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.