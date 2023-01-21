نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت .

طرابلس 21 يناير 2023 ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

ليوم السبت اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش إلى باش تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ ، والرؤيـة جيدة.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب ، والريح باش إلى قبلي تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ ، والرؤيـة جيدة.