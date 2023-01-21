العاصمة طرابلس تستعد لاحتضان الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء الخارجية العرب .

طرابلس 21 يناير 2023 ( وال ) – تستعد العاصمة طرابلس لاحتضان الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي سيبدأ أعماله يوم غد الاحد .

ولاحظ مراسل وكالة الأنباء الليبية صباح اليوم انتشارا لمركبات وزارة الداخلية في شوارع طرابلس الرئيسة وميادينها ، كما ازدانت الشوارع الرئيسية للعاصمة برايات الاستقلال ، وأعلام الدول المشاركة ضمن الاستعداد القائمة لاحتضان العاصمة لهذا المؤتمر .

وضمن هذه الاستعدادات قررت حكومة الوحدة الوطنية منح الجهات والمؤسسات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى يوم غد عطلة تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير.

وأهابت مديرية أمن طرابلس السادة المواطنين بقفل طريق الشط من جزيرة إسبان إلى جزيرة سوق الثلاثاء وطريق السكة وطريق غابة النصر وطريق الظهرة اعتباراً من الساعة 7 صباحاً ، إلى جانب توزيع دوريات مكتب شؤون المرور و النجدة بطرق المحاذية لتنظيم الحركة المرورية .

وبحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” أمس الجمعة مع مدراء إدارات ومندوبين عن الوزارات المعنية وكافة المكونات الأمنية المكلفة باستقبال وتأمين المشاركين في الاجتماع ، أخر الاستعدادات القائمة حول تأمين المؤتمر وعمليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من خلال الغرفة الأمنية التي تم استحداثها في هذا الشأن .