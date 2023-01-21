تونس تعتزم زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

تونس 21 يناير 2023 م (وال)- أعلن مدير الطاقة المتجددة بالوكالة التونسية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري، أن تونس تطمح إلى زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا .

وقال خلال ندوة انتظمت الخميس، حول “مكانة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في الانتقال الطاقي”، أن هذا الهدف” قابل للتحقيق “بعد رفع القيود التي أعاقت التشغيل السلس لبعض المشاريع التي تم إطلاقها منذ عام 2017 .

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الهدف المتوسط لسنة 2025 تم تحديده كجزء من خطة تنمية الطاقة المتجددة 2022/ 2025، والتي تنص على إنتاج ( 1.7 ) ميغاوات في إطار المشاريع الجديدة، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب استثمارات بنحو ( 1.5 ) مليار دولار، أي ما يعادل ( 4 ) مليارات دينار تونسي، وسيسمح بخلق أكثر من ألف فرصة عمل دائمة ومباشرة .

ولفت إلى أن هذه الخطة ستجعل من الممكن أيضا تجنب تكاليف إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي بنحو(500 ) مليون دينار سنويا وتلك المتعلقة باستيراد مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا، ما يعني تخفيضا بنسبة 30 بالمائة في واردات الغاز .

وفي هذا السياق، شدد على أهمية مواصلة استغلال الإمكانات الشمسية المتاحة بتونس، والتي تستفيد من ارتفاع معدل أشعة الشمس التي تتجاوز 3000 ساعة في السنة.

يشار إلى أن تونس عدلت، خلال السنة الماضية، طموحها في حصة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة بدلاً من 30 بالمائة في سنة 2030، وعمليا، سيتم إنتاج 90 بالمائة من هذه الحصة بشكل أساسي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية .

( وال)