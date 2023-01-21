اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي تعقد اجتماعاتها في القاهرة.

القاهرة 21 يناير 2023 م (وال)- عقدت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي، اليوم السبت اجتماعات في القاهرة تحضيرا لجلسة البرلمان العامة المقررة غدا الأحد، بمقر جامعة الدول العربية.

واجتمعت اللجان الأربع، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي و لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ,تحضيرا لجلسة البرلمان العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث المقررة غدا .

وناقشت اللجان الأربع في اجتماعاتها بنود جدول الأعمال المطروحة على أجندة الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة، عادل العسومى رئيس البرلمان .