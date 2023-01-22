مكتب النائب العام يأمر بحبس والدة إحدى الطالبات بسبب الاعتداء على مديرة مدرسة بزوارة .

طرابلس 21 يناير 2023 م (وال)-أمر مكتب النائب العام بحبس والدة إحدى طالبات مدرسة “عائشة أم المؤمنين” الإعدادية في زوارة على ذمة التحقيق في واقعة الاعتداء على مديرة المدرسة وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية المذكورة.

وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية على فيس بوك أن مأمور الضبط القضائي وبعد الانتهاء من إثبات إجراءات الاستدلال حول واقعة التسبب في أذى شخصي لحق بمديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها أرسل الأوراق إلى النيابة العامة.

وأضاف أن وكيل نيابة زوارة الجزئية أخذ في بحث سلوك والدة إحدى الطالبات في المدرسة ومسؤوليتها عن نتيجة ضرب المعلمتين فاستدل المحقق على قيام نية الإبداء لدى الفاعلة فأمر بحبسها احتياطياً وعرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة الشفاء من المرض وتعيين نسبة العجز الناشئ عن فعل الضرب .