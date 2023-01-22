اجتماع في بن جواد لمتابعة الخدمات الطبية بمناطق خليج السدرة.

بن جواد 21 يناير 2023م (وال) – اجتمع مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية خليج السدرة مع رؤساء أقسام ومدراء المراكز والوحدات الصحية بالبلدية بحضور عضو مجلس النواب “صالح فحيمة”.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية في خليج السدرة بأن الاجتماع عقد بمدينة بن جواد وتركز على متابعة الأوضاع الصحية والخدمات الطبية للمواطنين بمناطق خليج السدرة.

وناقش المشاركين في الاجتماع الصعوبات والاشكاليات التي تواجه عمل وأداء المراكز والوحدات الصحية من مستلزمات والنقص في التشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها ومن بينهـا العمل على تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العناصر الطبية المساعدة المكلفة بالتطعيم وترشيح عناصر متخصصة قادرة على العمل كمدخلي بيانات.